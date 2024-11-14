Özgür Özel Kürsüde Göstermişti: İşte AKP'li Belediyelerin 'Etkinlik' Harcamalarının Listesi!

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere 'etkinlik' harcamaları üzerinden başlatılan soruşturmalara tepki gösterdi. Özel, şu an ya da yerel seçim öncesinde AKP yönetiminde olan belediyelerin etkinlik harcamalarını içeren tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

'BİRİNE MÜFETTİŞ GÖNDERİYOR MUSUNUZ?'

'EKAP'ta kayıtlı organizasyon hizmeti alımı ihaleleri' başlıklı listeyi gösteren Özel, belediye harcamalarına yönelik denetimlerde çifte standart uygulandığını söyledi. "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyon hizmeti, 2023 yılı, ihale kayıt numarası, bu 198 milyon. Bu kadar AK Partili belediye 198, 85, 79, 69, 64 gidiyor. Fatih Belediyesi’nin 22 milyonu var 2023’ün parasıyla. Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş" diye soran CHP Lideri, "Pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı. Hepsine yolla, hepsini araştır, aynı standartlarda denetle, başımla beraber. Ama bu kadar haksızlıkla yapılan bir algı operasyonuna teslim olmayız" dedi.

İŞTE O LİSTE

Özel'in kürsüde gösterdiği liste ortaya çıktı. Listede yer alan belediyelerin ihale tarihi, ihale kayıt numarası ve Türk lirası üzerinden ihale bedeli şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1594350) - 198.713.540 TL

Ümraniye Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1426360) - 85.005.350 TL

Konya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/626647) - 79.909.099 TL

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1307531) - 69.509.724 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1472418) - 64.412.250 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/439141) - 54.844.500 TL

Başakşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1334299)- 45.825.000 TL

Bursa Büyükşehir Organizasyon Hizmeti (2022/29383)- 43.893.750 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/128839) - 42.803.600 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/427985)- 41.801.000 TL

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/253563)- 41.278,785 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/584325)- 39.972,500 TL

Sultangazi Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/59033) - 39.803.050 TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/857606)- 38.495.350 TL

Malatya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1199683)- 33.556.000 TL

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1285668)- 31.880.539 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2019/389781) - 30.392.000 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/110924) - 28.100.000 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/714101) - 27.236.000 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/432192) - 25.930.000 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1499589) - 25.604.450 TL

Fatih Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1137413) - 21.280.086 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1400110) - 18.950.300 TL

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1227157) - 18.941.000 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/433083) - 18.851.750 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/811392) - 18.281.650 TL

Batman Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/110449) - 17.995.490 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/115807) - 16.845.530 TL

Kütahya Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/87347) - 14.517.500 TL

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/479277) - 14.273.600 TL

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/763808) - 9.699.900 TL

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/899039)- 5.564.249 TL

Kaynak: ANKA