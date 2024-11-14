Özgür Özel Kürsüde Göstermişti: İşte AKP'li Belediyelerin 'Etkinlik' Harcamalarının Listesi!
Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şimdi ve yerel seçimler öncesi AKP'nin yönettiği belediyelerin yaptığı organizasyon harcamalarını paylaştı. Özgür Özel'in kürsüde gösterdiği liste ortaya çıktı. İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları...
CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere 'etkinlik' harcamaları üzerinden başlatılan soruşturmalara tepki gösterdi. Özel, şu an ya da yerel seçim öncesinde AKP yönetiminde olan belediyelerin etkinlik harcamalarını içeren tabloyu kamuoyuyla paylaştı.
'BİRİNE MÜFETTİŞ GÖNDERİYOR MUSUNUZ?'
'EKAP'ta kayıtlı organizasyon hizmeti alımı ihaleleri' başlıklı listeyi gösteren Özel, belediye harcamalarına yönelik denetimlerde çifte standart uygulandığını söyledi. "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyon hizmeti, 2023 yılı, ihale kayıt numarası, bu 198 milyon. Bu kadar AK Partili belediye 198, 85, 79, 69, 64 gidiyor. Fatih Belediyesi’nin 22 milyonu var 2023’ün parasıyla. Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş" diye soran CHP Lideri, "Pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı. Hepsine yolla, hepsini araştır, aynı standartlarda denetle, başımla beraber. Ama bu kadar haksızlıkla yapılan bir algı operasyonuna teslim olmayız" dedi.
İŞTE O LİSTE
Özel'in kürsüde gösterdiği liste ortaya çıktı. Listede yer alan belediyelerin ihale tarihi, ihale kayıt numarası ve Türk lirası üzerinden ihale bedeli şöyle:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1594350) - 198.713.540 TL
Ümraniye Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1426360) - 85.005.350 TL
Konya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/626647) - 79.909.099 TL
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1307531) - 69.509.724 TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1472418) - 64.412.250 TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/439141) - 54.844.500 TL
Başakşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1334299)- 45.825.000 TL
Bursa Büyükşehir Organizasyon Hizmeti (2022/29383)- 43.893.750 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/128839) - 42.803.600 TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/427985)- 41.801.000 TL
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/253563)- 41.278,785 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/584325)- 39.972,500 TL
Sultangazi Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/59033) - 39.803.050 TL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/857606)- 38.495.350 TL
Malatya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1199683)- 33.556.000 TL
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1285668)- 31.880.539 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2019/389781) - 30.392.000 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/110924) - 28.100.000 TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/714101) - 27.236.000 TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/432192) - 25.930.000 TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1499589) - 25.604.450 TL
Fatih Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1137413) - 21.280.086 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1400110) - 18.950.300 TL
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1227157) - 18.941.000 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/433083) - 18.851.750 TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/811392) - 18.281.650 TL
Batman Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/110449) - 17.995.490 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/115807) - 16.845.530 TL
Kütahya Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/87347) - 14.517.500 TL
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/479277) - 14.273.600 TL
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/763808) - 9.699.900 TL
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/899039)- 5.564.249 TL
Kaynak: ANKA