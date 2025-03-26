Özgür Özel 7 Günün Ardından Saraçhane'den Ayrıldı

CHP’nin çağrısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana her akşam Saraçhane'de mitingler düzenlendi.

Bugün İmamoğlu'nun yerine belediye meclisince Başkanvekilliğine Nuri Aslan getirildi. 26 Mart 2025 tarihinde yapılan olağanüstü seçimle, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Özgür Özel, bu akşam son kez Saraçhane'de İstanbullularla bir araya geldi. İBB Başkan Vekili seçiminin yapılmasının ardından CHP lideri, 7 gündür kaldığı İBB binasından personelle vedalaşarak ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi