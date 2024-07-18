Özgür Demirtaş'tan Naci İnci Yorumu: 'Herkes Yaka Silkiyor, Değer miydi? '

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı aktif kullanan ekonomistler arasında yer alıyor. Daha önceleri enflasyonun bu hale geleceğini birçok kez ifade eden Demirtaş, tahminlerinin çıkmasının ardından en çok takip edilen ekonomistlerden biri oldu. Demirtaş, ekonominin yanı sıra gündem dair fikirlerini hesabından paylaşarak adından söz ettiriyor.

"YAKA SİLKİYOR..."

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Özgür Demirtaş mezun olduğu üniversitenin kayyım atamalarına karşı sessiz kalmadı. En son rektörlüğe getirilen Naci İnci hakkında paylaşım yapan Demirtaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Naci İnci beyi tanımıyorum. Hayatımda görmedim. Ben öğrenciyken hocamıydı bilmiyorum. Kendisine karşı şahsi bir husumetim yok. Ama şunu biliyorum: Kendisini ASLA affetmeyeceğim. Canım okulumdaki bütün tanıdığım hocalarım kendisinden ... ediyor. Yaka silkiyor...

“BU SİZİ RAHATSIZ ETMİYOR MU?”

Değer miydi Naci bey? Neden böyle bir miras bıraktınız? Bir tane bile hocam hakkınızda iyi konuşmuyor. Koskoca Boğaziçi Üniversitesini niye bu duruma soktunuz? Benim Canım Okuluma çok üzülüyorum. Umarım bir gün düzelir. Umarım bir gün eski güzel günleri geri gelir. Türkiye'nin incisi olan okul her gün gazetelere ve basına bir skandal haber veya yargı kararı ile konu oluyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu Naci bey? İlerleyen yıllarda yakınlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Hakkınızda yazılanları nasıl okuyacaksınız? İnsan da biraz olsun ÖZELEŞTİRİ olmaz mı?

“SİZ NESİNİZ?

Ben Rektör olarak Prof. Dr. ÜSTÜN ERGÜDER'i bilirim. KARİZMA'dır... Bu deyimi öğrencileri bilir. Ben Rektör olarak Prof Dr. KADRİ ÖZÇALDIRAN'ı bilirim. BABA'dır... Bu deyimi öğrencileri bilir. Ben Hoca olarak Prof Dr. MURAT SERTEL'i bilirim. DEV'dir... Bu deyimi öğrencileri bilir. Siz nesiniz?