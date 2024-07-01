Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek'e dikkat çeken sorular

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in EYT yasası, Gri liste ve tasarruf açıklamaları sonrası Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Altı maddelik açıklamada bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

EYT AÇIKLAMASI

"1) 'Muhalefet Popülist EYT'yi bastırdı. O yüzden Hükümet zor durumda kaldı.'

Bu söylediğinde doğruluk payı var. Muhalefet Popülist bir Baskı yaptı. EYT geçti. Bütçeye ciddi yük oldu. ANCAK: EYT'yi ilk kim çıkardı? Şu anda AKP'nin ortağı olan sağcı partiler. Peki neden Mehmet Şimşek bu ortaklarına bir şey demiyor? Artı geçmişte bir şekilde yanlış yapılmış. Hukuk Hukuktur. Hukukda verilmişi geri almak yoktur. Eğer Mehmet Şimşek Muhalefetin yanında Tansu Çiller'i de diğer Sağcı Hükümetleri de yerden yere vursa o zaman tutarlı olurdu.

2) Kendisi Muhalefetin Popülist adım attığını söylüyor.

Tamam öyle olsun. Peki Kur-Korumalı-Mevduat (KKM) nedir? Popülizmin dibi değil midir? Hükümet zamanında Doları sabit tutmak için Merkez Bankasına Milyarca Lira para bastırtmak zorunda kalmadı mı? KKM Popülizmini ne yapacağız Mehmet bey?

"TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTEYE AKP SOKMADI MI?"

3) Yine Mehmet Şimşek, Türkiye Gri listeden çıkınca 'başardık' diye twit atıyor.

Öncelikle Türkiye'nin Gri Listeden çıkması son derece sevindiricidir. Ama ben net konuşan bir insanım. Bizi Gri Listeye kim soktu Mehmet bey? AKP sokmadı mı? Yani Eşeği kaybettirip sonra onu bulunca bu başarı mı oluyor?

Ben Mehmet Şimşek'in zor bir görev kabul ettiğini biliyorum (Bu arada görevi hala niye kabul ettiğini tam anlamadım ama neyse oraya girmeyeyim şimdi)... Zor bir görev devraldı. Ekonomi enkaz halinde... Ama bu Ekonomiyi enkaz haline getiren şey ne? Nas Ekonomi Modeli denen ve akademide yeri olmayan şey, Yani AKP'nin korkunç yanlış ekonomi politikaları. Keşke Mehmet bey Açık Açık bunu söylese. Dese ki: Benden önceki Ekonomi Yönetimi İşi Batırdı. Hükümet Yanlış Yaptı... İşte bunları dese, vatandaş nezdinde çok daha inandırıcı olur.

Diyeceksiniz ki Onu nasıl desin görevden alınır. Ben öyle düşünmüyorum. Türkiye'de siyaset çok garip. Siyasetçiler bugün dediklerini yine bugün ret ediyor, halk yine bir şey demiyor.

TASARRUF TEDBİRLERİ

4) Para Politikasında Düzelme var (bunu daha önce tebrik ettim). Ancak Hükümetin hala tasarruf yapması gereken bir sürü alan var. Bu kadar eksik var iken Emekli ve Asgari ücretliye yüklenilmesi doğru değil. Ekonomi Bakanlığının olaylara sadece rakam olarak bakmayı da bırakması lazım diye düşünüyorum.

5) Ekonomi Bakanlığının bir Basın ile İlişkiler Şirketi ile anlaşması lazım.... Bazen bir cümle ediliyor. Piyasalar alt üst oluyor. Aradan 3 gün geçiyor. Biz onu demedik diye demeç geliyor. Halbuki Bakanın her söyleyeceği önceden bir filtreden geçmeli, bir kurul Bakana tam olarak bunu bunu mu demek istiyorsunuz diye sormalı, sonra demeç verilmeli. Finansal piyasalar en ufak bir dil sürçmesini bile affetmiyor.

"HÜKÜMET, MEVCUT EKONOMİK KRİZİN TEK BAŞINA SORUMLUSUDUR"

6) Tekrar ediyorum. Mevcut Ekonomik program Dar gelirli vatandaşlar üzerine inanılmaz yükleniyor. Bu çok acı ve devam ettirilebilecek bir şey değil.

Dileğim Ülkenin Ekonomik sıkıntılardan bir an önce çıkmasıdır. Bu konunun siyaset üstü olarak değerlendirilmesini dilerim. Bu dileğime hem Ekonomi Bakanı hem de Muhalefet üyeleri dahil. Bu son cümlemi, son dönemlerde Sayın Mehmet Şimşek'in bir teknokrat gibi değil, siyasetçi gibi konuşması nedeni ile yazıyorum. Hükümet mevcut Ekonomik Krizin tek başına sorumlusudur. Bunu kabul etmeliler. Muhalefet de siyasi çıkar gözetip olmadık yerde sorunun parçası olmamalı. Bir tane Türkiye var: Bir kez olsun herkes beraber tek bir hedef için çalışmalı: Ekonomik Krizden Çıkmak..."