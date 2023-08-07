Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'a yanıt: Kredi kartım bana ait

Ekonomist Özgür Demirtaş, Haber Global'de program sunan Buket Aydın'ın kendisine yaptığı göndermeye yanıt verdi.

Yunanistan'ın en popüler adalarından biri olan Mykonos'taki tatil anlarını Twitter hesabından paylaşan Özgür Demirtaş'a "Hiç Çeşme’ye gitmemiş herhalde…" sözleriyle sataştı.

Özgür Demirtaş ise daha önce Aydın'ın gündeme geldiği "patronunun kredi kartını kullandığı "iddiasına gönderme yaparak yanıt verdi.

Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" dedi.