Özel'den TRT ekibinin de yaralandığı saldırıya tepki: İsrail'in savaş koşullarını duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
CHP Lideri Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de yaptığı ve TRT ekibinin de yaralandığı saldırıyı kınadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda aralarında TRT ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almasını lanetlediğini belirterek, yaralanan TRT çalışanlarına acil şifalar diledi.
Özel, X hesabından yayımladığı mesajda, "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 12, 2024
Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum.
'Acil Şifalar Diliyorum'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu yaralanan TRT Arabi muhabiri ve kameramanına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı kınarken, yaralanan basın mensuplarına da acil şifalar diledi.
X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bulut, 'İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği gazetecileri hedef alan saldırıda yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifa diliyorum' ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail ordusu, aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi yaralamıştı.
Kaynak: ANKA