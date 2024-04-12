İSKİ açıkladı, İstanbul barajları iki katı doldu!

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranı İstanbul'da arttı. İstanbul barajları, geçen yılın aynı dönemine göre iki katı kadar doluluk oranına ulaştı.

İSKİ açıkladı, İstanbul barajları iki katı doldu!

Son dönemdeki etkili olan yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları İstanbul'da yükseldi.

İSKİ'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, geçen yıl nisan ayının aynı döneminde baraj doluluk oranı yüzde 42,75 iken bu seviye 2024 yılında yüzde 81'e ulaştı.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 81

Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 81.55 olarak ölçüldü.

İSKİ açıkladı, İstanbul barajları iki katı doldu! - Resim : 1

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı şöyle:

- Ömerli Barajı: Yüzde 91,99

- Darlık Barajı: Yüzde 87,31

- Elmalı Barajı: Yüzde 88,88

- Terkos Barajı: Yüzde 86,0

- Alibey Barajı: Yüzde 67,0

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 76.41

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 60,19

- Istrancalar Barajı: Yüzde 43,36

- Kazandere Barajı: Yüzde 75,62

- Pabuçdere Barajı: Yüzde 75,3

Kaynak: Gerçek Gündem

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