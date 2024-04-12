İslahiye'nin Sesi gazetesi kurşunlandı

Gaziantep'te 56 yıldır yayın hayatını sürdüren İslahiye'nin Sesi gazetesinin ofisine ateş açıldı.

Son Güncelleme:
İslahiye'nin Sesi gazetesi kurşunlandı

Gaziantep'teki Camlıca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişi İslahiye'nin Sesi gazetesinin ofisine ateş ettikten sonra kaçtı. Ofiste kimse olmadığı sırada yapılan saldırıda, kurşunların isabet ettiği camlar kırıldı, koltuk ve duvarda delikler oluştu.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 6 boş kovan bulduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DHA'ya konuşan Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bilgiç, kimseyle husumetlerinin bulunmadığını söyleyip, olayla ilgili ise şikayetçi olduklarını belirterek, "Biz emniyet güçlerimize güveniyoruz. Saldırının faili ve failleri kim, olayı neden gerçekleştirdi, bunların tamamı gün yüzüne çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk gerekeni yapacaktır" dedi.

Etiketler
Gaziantep
Son Güncelleme:
Üst düzey yöneticiliği bıraktı, köye yerleşti: Yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor Üst düzey yöneticiliği bıraktı, köye yerleşti: Yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor
Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber... Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber...
Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyon 690 bini aştı Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyon 690 bini aştı
Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor
Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu
İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi "Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi"
CHP’nin bayram ziyaretinde Yeniden Refah’tan Özel övgüsü: "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur" "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur"