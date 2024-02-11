Özel ve Zeybek'ten kınama mesajları: Kırklareli Belediyesi'ne ait binada kundaklama girişimi

Kırklareli Belediyesi'ne ait bir binaya kundaklama saldırısı yapıldığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Özel ve Zeybek'ten kınama mesajları: Kırklareli Belediyesi'ne ait binada kundaklama girişimi

Kırklareli Belediyesi'nde kundaklama girişimi.

Belediyenin personel, organizasyon ve tanıtım işlerinin yürütüldüğü Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki şirket binasının giriş katındaki ofiste yangın çıktığı aktarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, bunun bir kundaklama girişimi olduğunu belirttiler.

Özgür Özel, kundaklama girişimiyle ilgili kınama mesajı yayınlayarak "Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeybek ise şu ifadeleri kullandı:

"Kırklareli Belediyemize ait bir binaya yönelik gerçekleştirilen kundaklama girişimini kınıyor, tüm Kırklareli halkına, Kırklareli Belediyesi ve Sn. Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu‘na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seçim sürecini huzur içerisinde nihayete erdirmekte kararlıyız. Türkiye'mize yakışan budur."

Kaynak: Gerçek Gündem

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