ÖTV İndirimi Teklifi Meclis'te! Marka ve Modeller Belli Oldu

TBMM Başkanlığı'na sunulan ve ÖTV indirimini içeren teklife göre şarj edilebilir hibrit otomobillere özel ÖTV oranları belli oldu. Bazı modellerde ÖTV'nin yüzde 80'den yüzde 30'a düşmesi bekleniyor. İşte indirim beklenen modeller...

ÖTV İndirimi Teklifi Meclis'te! Marka ve Modeller Belli Oldu

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi getirecek kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin kabul eidlmesi halinde Plug-in Hybrid otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30’a kadar düşecek.

Otomobil Yazarı Emre Özpeynirci'nin anlattığı detaylara göre, Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR bu teşvikten yararlanamayacak. "Diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç" diyen Özpeynirci, ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri listeledi.

HANGİ OTOMOBİLLERDE İNDİRİM OLACAK?

Buna göre, ÖTV'si yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek tek model BYD Seal U DM-I. ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek modeller ise BMW X1 xDrive30e, SKODA Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV ve DSG DS-9 E-TENSE 250 oldu.

Bunların dışında henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek araçlar ise AUDI A3 PHEV, MG E-HS PHEV, CHERY PHEV, DS4, DS7 PHEV, HYUNDAI Tucson PHEV, KIA Sportage PHEV, OPEL Astra PHEV, OPEL Grandland PHEV, CITROEN C5 PHEV, VOLKSWAGEN Golf PHEV olarak sıralandı.

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