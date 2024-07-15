Mürettebat İhbar Edince Kurtarıldılar! Kaptan Uyuyakaldı, Yük Gemisi Kontrolden Çıktı

Bursa'da 2 bin 200 ton hayvan yemi yüklü kargo gemisi, kaptanın uyuyakalması sonucu karaya oturdu. Mürettebatın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, geminin uç kısmında hasar meydana geldiği aktarıldı.

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Mürettebat İhbar Edince Kurtarıldılar! Kaptan Uyuyakaldı, Yük Gemisi Kontrolden Çıktı

Rusya’dan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yükleyen 'VOLGO-BALT 213' isimli Panama bandıralı kargo gemisi, Bursa’nın Gemlik ilçesine gelmek üzere yola çıktı. Gemi, gece saat 02.00 sıralarında iddiaya göre Trilye Mahallesi yakınlarında 3'üncü kaptanın uykuya dalmasıyla kontrolden çıktı. Bir süre sularda ilerleyen gemi, kıyıya 7 metre kala karaya oturdu.

Mürettebatın ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Gemide bulunan 9'u Azerbaycanlı, 3'ü Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 330 metre uzunluğundaki kargo gemisinin uç kısmında hasar meydana geldi. Geminin bölgeye gönderilecek kurtarma gemisiyle oturduğu kurtarılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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