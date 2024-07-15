İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi

Kısa süre önce Sağlık Bakanlığı görevinden istifa eden Fahrettin Koca'nın hastanelerine tanınan ayrıcalıklar bitmiyor. AKP'li Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin Esenler'deki binası imar planına aykırı olarak üç kat yükseltildi.

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İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi

AKP’li Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi binasında büyük çaplı tadilat yapıldığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, imar planına göre en fazla altı kat yüksekliğinde olması gereken binaya fazladan kat çıkıldığını doğrularken, ruhsat aldıklarını ve kanunsuz bir durum olmadığını iddia etti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP’li Esenler Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı devam etmekte olan hastane inşaatı İstanbul 7.İdare Mahkemesi’nin 26 Eylül 2019 tarihli kararı ve Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin 2019/461 sayılı kararı ile yapı ruhsatı almıştır” denildi.

'İMAR PLANINDA 6 KAT OLAN YER 9 KATA ÇIKARILDI'

Eski CHP Esenler İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Kemal Şahin ise “İmar planlarında 6 kat olan yer hukuk eliyle 9 kata çıkarıldı. Medipol imar planlarıyla çözemediğini hukuk eliyle çözüyor. Medipol Hastanesi birçok inşaatında aynı yolu izliyor. Bu ayrıcalık nedense hep Medipol’e uygulanıyor” dedi.

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