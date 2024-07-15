Sokak Ortasında Dehşet: 2 Kardeş Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Samsun'da sokak ortasında dehşet yaşandı. 2 kardeş, muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından öldürüldü.

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Sokak Ortasında Dehşet: 2 Kardeş Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. pompalı tüfekle Eren Kılıç ve kardeşi Emre Kılıç ile arkadaşları Z.E.T. ve G.İ.'ye ateş açtı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılardan G.İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan G.İ. daha sonra taburcu oldu.

Jandarma olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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