Otomobiller Kavşakta Birbirine Girdi: 7 Yaralı

Burdur'da iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Otomobiller Kavşakta Birbirine Girdi: 7 Yaralı

Burdur merkez Çendik köyü Burdur-Fethiye kara yolunda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çendik köyü içerisinden anayola çıkan Fettullah T. (78) idaresindeki otomobil ile Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ali P. (50) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Fettullah T., Ali P. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ali M.O. (16), Turan F. (40), Zeynep F. (7), Emre C. (11), Emine A. (44) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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