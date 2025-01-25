Otomobilin Çarptığı Yunus Polisler Yaralandı

Bağcılar'da devriye gezen motosikletli yunus polisleriyle sokağa girmeye çalışan bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 polis memuru yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, hafif yaralı 2 polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli yunus polislerinin otomobile çarpıp yere düştükleri görülüyor.

Kaynak: DHA