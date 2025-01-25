İstanbul'da Kanlı Pusu, Sırtından Vurdular

Arnavutköy’de işlettiği berber dükkanından havluları asmak için dışarı çıktığı esnada Muhammet Deniz (28)'e silahlı saldırı düzenlendi. Sırtından vurulan Deniz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Silahsaldırı, dün gece 20:00’da Karlıbayır Mahallesi Kızılerik Sokak'ta yaşandı.

Sahibi olduğu berber dükkanında çalışan Muhammet Deniz, kullandığı havluyu asmak üzere dışarı çıktı.

SIRTINDAN VURDULAR

Havluyu astıktan sonra dükkanına geri döndüğü esnada Deniz’e arkadan yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açtı.

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YARDIMINA BABASI KOŞTU

Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Deniz’in yardımına o sırada dükkanında bulunan babası koştu. Silahlı saldırıyı yapan şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan berber Muhammet Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Berberde inceleme yapan polis ekipleri saldırganı yakalamak için harekete geçti.

İstanbul'da Kanlı Pusu, Sırtından Vurdular - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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