İstanbul'da Kanlı Pusu, Sırtından Vurdular
Arnavutköy’de işlettiği berber dükkanından havluları asmak için dışarı çıktığı esnada Muhammet Deniz (28)'e silahlı saldırı düzenlendi. Sırtından vurulan Deniz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahlı saldırı, dün gece 20:00’da Karlıbayır Mahallesi Kızılerik Sokak'ta yaşandı.
Sahibi olduğu berber dükkanında çalışan Muhammet Deniz, kullandığı havluyu asmak üzere dışarı çıktı.
SIRTINDAN VURDULAR
Havluyu astıktan sonra dükkanına geri döndüğü esnada Deniz’e arkadan yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açtı.
YARDIMINA BABASI KOŞTU
Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Deniz’in yardımına o sırada dükkanında bulunan babası koştu. Silahlı saldırıyı yapan şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan berber Muhammet Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Berberde inceleme yapan polis ekipleri saldırganı yakalamak için harekete geçti.
Kaynak: DHA
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