Sobadan Zehirlenen 24 Yaşındaki İmam 5 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Gündüz Mahallesi'nde görev yapan 24 yaşındaki İbokom Cami İmamı Ahmet Yusuf Topaloğlu, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Sobadan Zehirlenen 24 Yaşındaki İmam 5 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Olay, 20 Ocak'ta Topaloğlu'nun kaldığı lojmanda meydana geldi. Sobadan sızan gazdan zehirlenen genç imam, önce Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, ardından Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, burada beş gün süren yoğun çabalara rağmen kurtarılamadı.

Topaloğlu’nun cenazesi, bugün Erzurum’da Narmanlı Cami’de öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA

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