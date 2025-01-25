Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Paniği
Bilecik'te seyir halindeki kamyonun balatalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangın paniğe yol açarken, lastikler kullanılmaz hale geldi.
Eskişehir-Bilecik-Sakarya karayolunda seyir halindeki S.A. idaresindeki 43 ACV 945 plakalı kamyon Osmangazi Tüneli çıkışında tekerliklerinden alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol kenarına park ederken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın araca sıçramadan söndürülürken, lastikleri kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatırken, alevlerin aracın balatalarından çıktığı tespit edildi.
Kaynak: İHA
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