İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı
İstanbul Şişli'de bir restorana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şişli Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi'nde bulunan bir restorana saat 21.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.
5 EL ATEŞ ETTİ
Restoranın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde, restoranın camlarına 4 mermi isabet ettiği ve yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Polis ekipleri, restoranda ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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