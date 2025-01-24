İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı

Şişli Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi'nde bulunan bir restorana saat 21.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

5 EL ATEŞ ETTİ

Restoranın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde, restoranın camlarına 4 mermi isabet ettiği ve yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, restoranda ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA