İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı

İstanbul Şişli'de bir restorana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı

Şişli Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi'nde bulunan bir restorana saat 21.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

5 EL ATEŞ ETTİ

Restoranın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde, restoranın camlarına 4 mermi isabet ettiği ve yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, restoranda ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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