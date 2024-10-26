Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı-Kastamonu karayolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtardı, ağır yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.

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Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı’da sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bariyerlere çaprak takla attı. Kazada, M.H. (18) ve Y.Z.E. (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Y.Z.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.H. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA

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