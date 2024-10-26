Bakanlık Harekete Geçti! Influencerlara Zorunluluk Geliyor, İki Ayda Bir...

Dünya genelinde uzun süredir influencerların (internet ünlüleri) topluma etkileri tartışma konusu haline gelirken, Türkiye'de Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili harekete geçti. Bakanlık, "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" ile 300 binden fazla takipçiye influencerlara pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkelere ilişkin eğitim verileceğini duyurdu.

'SATIN ALMA TERCİHLERİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Günümüzde dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Tecrübe etmekte olduğumuz bu dijital gelişmeler; tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Ticaret Bakanlığı'mızca hem tüketicilerin sosyal medya platformlarında en iyi şekilde korunması hem de reklam verenlerin daha sağlıklı ticari bir iletişim kurabilmesi amacıyla; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' hayata geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

16 Ekim'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğindeki eğitim programına ilişkin, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Özdenetim Kurulu temsilcileri, reklam sektörü temsilcileri ve kamuoyunda 'influencer' olarak bilinen ve takipçi sayılarıyla etkileyici güçleri yüksek sosyal medya etkileyicilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendiği bildirildi.

1 YIL BOYUNCA 2 AYDA BİR YÜZ YÜZE EĞİTİM

Açıklamaya göre; tüketici haklarından vergi mevzuatına, sosyal medya reklamlarının etik kurallar çerçevesinde nasıl yönetileceğinden reklamda kişisel verilerin korunmasına kadar geniş bir yelpazede güncel bilgilerin aktarılacağı 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' ile sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor. İlk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerinin katılabileceği eğitim programında, sosyal medya etkileyicileri pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkeleri öğrenme fırsatı bulacak. İlki 25 Kasım'da düzenlenecek ve 1 yıl boyunca 2 ayda bir yüz yüze yapılması planlanan eğitimi tamamlayan katılımcılara, katılım belgesi verilecek ve isimleri Reklam Özdenetim Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanacak. Böylelikle yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicileri, markaların gözünde de kendilerini farklı kılacak.

Kaynak: DHA