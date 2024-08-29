Otomobil Takla Atıp Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Araçta Sıkıştı!

Burdur’un Bucak ilçesi Kocaaliler köyü yolu Pamucak mevkiinde kaza meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman G. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan Süleyman G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA