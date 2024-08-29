Yola Atlayan Çocuk Otobüsün Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Karaman’da Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde aniden yola çıkan 6 yaşındaki İ.B.A. isimli çocuğa H.D. idaresindeki belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek hafif şekilde yaralanan çocuk, şoförün dikkati sayesinde otobüsün altında kalmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otobüsteki yolcular çağrılan başka bir belediye otobüsüne aktarıldı. Otobüs sürücüsü H.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA