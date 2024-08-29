Yola Atlayan Çocuk Otobüsün Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Karaman’da aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa belediye otobüsü çarptı. Kazada otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Yola Atlayan Çocuk Otobüsün Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Karaman’da Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde aniden yola çıkan 6 yaşındaki İ.B.A. isimli çocuğa H.D. idaresindeki belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek hafif şekilde yaralanan çocuk, şoförün dikkati sayesinde otobüsün altında kalmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otobüsteki yolcular çağrılan başka bir belediye otobüsüne aktarıldı. Otobüs sürücüsü H.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman
Son Güncelleme:
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu
20 Yaşındaki Genç Kadının Feci Ölümü! Sulama Kanalına Düşüp Boğuldu 20 Yaşındaki Genç Kadının Feci Ölümü!
Tatile Gittiği Otelden Cenazesi Çıktı! Öldüren İhmalde Otel Müdürü Serbest Tatile Gittiği Otelden Cenazesi Çıktı!