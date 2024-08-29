20 Yaşındaki Genç Kadının Feci Ölümü! Sulama Kanalına Düşüp Boğuldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 20 yaşındaki genç kadın sulama kanalına düştü. İde Kılıç isimli kadının cansız bedeni düştüğü yere yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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20 Yaşındaki Genç Kadının Feci Ölümü! Sulama Kanalına Düşüp Boğuldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Gögeç Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda; 20 yaşındaki İde Kılıç, dengesini kaybederek evlerinin yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

İde Kılıç'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama yaptı ancak Kılıç'a ulaşamadı. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, Kılıç'ın cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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