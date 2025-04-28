Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı

Samsun-Sinop karayolunun Çetinkaya mevkisinde yaşanan kazada, İ.Ş. idaresindeki 34 VK 9155 plakalı Toyota marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yoldan savrularak buğday tarlasına devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçtaki E.Ç. (28) ile 1 yaşındaki A.I.Ş. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA