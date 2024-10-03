Otluk Alanda Başladı! Zeytin Ağaçlarını da Sardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otluk bir alanda başlayan yangın kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

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Otluk Alanda Başladı! Zeytin Ağaçlarını da Sardı

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde otluk alanda başladı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın yaklaşık 4 dönüm alan içerisinde etkili oldu.

Alevlerden etkilenen zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: İHA

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