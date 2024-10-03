Antalya'daki Arazi Cinayetinde 5 Gözaltı
Antalya'da dün akşam akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan cinayet zanlısı Ali E. ile birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 akrabası gözaltına alındı.
Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, soruşturma kapsamında Ali E. ve yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ile suça sürüklenen çocuk R.A.E.'yi sorgularının ardından sıkı güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesine götürdü.
Kaynak: İHA