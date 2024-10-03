Polisten Kaçtı! 24 Bin 647 TL Ceza Yedi

Adıyaman’da, polis ekiplerinden kaçan sürücüye 24 bin 647 TL para cezası kesildi.

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Polisten Kaçtı! 24 Bin 647 TL Ceza Yedi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, durumundan şüphelendiği A.U., isimli şahsı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıs Sakarya Caddesi üzerinde kaçmaya başladı.

Polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan şahıs, Beri Köprüsü yakınlarında yakalandı. Yakalanan şahsın toplama diye tabir edilen motosikleti trafikten men edilirken şahsa, ehliyetsizlikten, kask kullanmamaktan, polisin dur ikazına uymamaktan, ters şeride girmekten toplam 24 bin 647 TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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