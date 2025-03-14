Otelde Balyozlarla Birbirlerine Girdiler! 10 Gözaltı
Çanakkale'de bir otelde balyozlu kavga çıkaran 10 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Ş.Y. bıçakla yaralanırken, İ.Y.'nin el parmakları balyoz darbesiyle kırıldı.
10 GÖZALTI
Kavga sonrası, KOM ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karışan B.E., Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K., L.E., O.Y. ve T.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir balyoz ve üç silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: