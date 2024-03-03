ÖSYM, tartışma konusu olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın soru kitapçığını yayınladı

Milli Savunma Üniversitesi sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da alınacağına dair gönderilen mesajla ilgili tartışmaların yaşandığı sınavın cevap anahtarı, ÖSYM tarafından paylaşıldı.

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ÖSYM, tartışma konusu olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın soru kitapçığını yayınladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Adaylar ise sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

O MESAJ TARTIŞMA YARATMIŞTI

ÖSYM'den görevlilere gönderdiği belirtilen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" şeklindeki mesaj sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan ÖSYM, mesajın yanlışlıkla gönderildiğini belirterek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir."

Kaynak: AA

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