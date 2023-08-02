Osmaniye'de patlayan tanker yangına yol açtı: 2 yaralı

Osmaniye'de bulunan sanayi sitesi içerisindeki tanker temizleme tesisinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Yangına yol açan patlamada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

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Osmaniye'de sanayi sitesi içerisinde yer alan tanker temizleme tesisinde tanker patladı yangın çıktı. Ekiplerim müdahale ederek büyük ölçüde kontrol altına aldığı olayda 2 kişi de yaralandı.

Olay, Merkez Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi içerisindeki tanker temizleme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, temizlenmesi için içeri alınan bir tankerde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek tankeri söndürdü. Tesiste atıkların olduğu bölgede kısmen kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan olayda yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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