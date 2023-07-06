Osmaniye’de orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çamiçi Mahallesi sınırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinleri çıkan dumanları görünce Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı.

5 arazöz, iş makinesi ve helikopterle yangına müdahale başlatıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın büyümeden 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık bir dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan dün de aynı ilçede iki farklı noktada çıkan orman yangını orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürülmüştü. İki yangında yaklaşık 11 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: İHA