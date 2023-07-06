İstanbul'da kaçak göçmen avı: Sınır dışı edilecekler

İstanbul'da emniyet ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

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İstanbul'da kaçak göçmen avı: Sınır dışı edilecekler

Yasadışı göçle mücadele çerçevesinde artan denetimlerde, Fatih ve Beyoğlu’nda çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika kökenli 186 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancılara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. Dün gündüz ve akşam saatlerinde Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yasadışı göçle mücadele kapsamında artan denetimlerde, çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika kökenli 186 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Türkiye’ye illegal yollardan geçiş yapan sığınmacıların, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

893 İKİ GÜNDE YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI 893

İstanbul polisi, 3 Temmuz’da Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, önceki günün gecesinde ise benzer uygulama Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy Esenler, Kâğıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören‘de yapılmıştı. İki ayrı zaman aralığındaki faaliyetlerde 707 yabancı yakalanıp sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bırakılmıştı.

Buna göre son iki gün içerisinde farklı zaman aralıklarında gerçekleştirilen aramalarda çoğunluğu Ortadoğu, Asya ve Afrika kökenli 893 illegal sığınmacı yakalanıp deport işlemine konmuş oldu.

 

Kaynak: İHA

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Düzensiz göçmen
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