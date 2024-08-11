Osmaniye'de Operasyon: Tekstil Torbalarına Saklanmış Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen tıra yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tırın dorse kısmında bulunan tekstil torbaların içinden 166 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, tırda bulunan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de Operasyon: Tekstil Torbalarına Saklanmış Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yapıldı.

Uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan tekstil torbaların içinden 166 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Tırda bulunan Fikret H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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