Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında

Esenyurt'ta resmi ve sivil araçlı polisler, bir düğünü bastı. İhbar üzerine yapılan baskında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i serbest bırakıldı. Klarnetçi, bağlamacı ve müzisyen ise halen gözaltında. Baskına tepki gösteren DEM Parti ise "Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri" dedi.

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Esenyurt'a bağlı Pınar Mahallesi'nde polisler bir düğüne onlarca resmi ve sivil araçlarla baskın düzenledi. Gerçek Gündem'in ulaştığı bilgilere göre, baskın düğünde çekilen bir video ile ihbar yapılması üzerine gerçekleşti.

Baskında 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Kıraç Karakolu’na götürüldü. 5 kişi serbest bırakılırken; klarnetçi, bağlamacı ve müzisyen halen gözaltında.

'KÜRT DÜĞÜNLERİNE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ'

Baskına ilk tepki DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nden geldi. Açıklamada "Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri. Yaşanan bu saldırının takipçisi olacağız" denildi.

Baskın, Yazılama, Halay... DEM Parti'den Sert Tepki: Kürt Düşmanlığına Hizmet EdiyorBaskın, Yazılama, Halay... DEM Parti'den Sert Tepki: Kürt Düşmanlığına Hizmet EdiyorGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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