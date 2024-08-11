Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında

Esenyurt'a bağlı Pınar Mahallesi'nde polisler bir düğüne onlarca resmi ve sivil araçlarla baskın düzenledi. Gerçek Gündem'in ulaştığı bilgilere göre, baskın düğünde çekilen bir video ile ihbar yapılması üzerine gerçekleşti.

Baskında 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Kıraç Karakolu’na götürüldü. 5 kişi serbest bırakılırken; klarnetçi, bağlamacı ve müzisyen halen gözaltında.

'KÜRT DÜĞÜNLERİNE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ'

Baskına ilk tepki DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nden geldi. Açıklamada "Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri. Yaşanan bu saldırının takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem