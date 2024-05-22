Osmaniye'de kardeş dehşeti! Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp intihar etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde kız kardeşi ile eniştesini öldüren şahıs intihar etti.

Son Güncelleme:
Osmaniye'de kardeş dehşeti! Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre; Merkez Mahalle de bir evde iki kişi ölü olarak bir akrabası tarafından bulundu. Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şadiye Özerli (41) ve eşi Yusuf Özerli (46) silahla vurulmuş ve hayatını kaybettiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme sırasında evin bir kilometre kadar uzağında ise Hacı Mehmet Cengiz'in cansız bedeni bulundu. Cengiz'in intihar ettiği tespit edildi.

Hacı Ahmet Cengiz'in aralarında anlaşmazlık olan kız kardeşi Şadiye Özerli ve eşi Yusuf Özerli'yi öldürdüğü ve sonrasında da intihar ettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 3 kişi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Cinayet Osmaniye
Son Güncelleme:
CHP'den 19 Mayıs'ta Arapların Arapça müzik eşliğinde halay çekmesine tepki: Yakışmadı! CHP'den 19 Mayıs'ta Arapların Arapça müzik eşliğinde halay çekmesine tepki: Yakışmadı!
Kanal D'nin yeni dizisi Yalan kimin hayatı? Yargı dizisinin yerine geliyor Kanal D'nin yeni dizisi Yalan kimin hayatı? Yargı dizisinin yerine geliyor
Yargılama sürüyor: Ayhan Bora Kaplan tahliyesini istedi... '15 Temmuz'da lanetlendim ben' Yargılama sürüyor: Ayhan Bora Kaplan tahliyesini istedi
Ödüllü çay demleme tekniği! Çay acı oluyorsa bu teknikten sonra olmuyor Ödüllü çay demleme tekniği! Çay acı oluyorsa bu teknikten sonra olmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor
Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında! Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında!
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı: "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!" "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!"