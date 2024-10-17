Osmaniye'de 1 Ton 460 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılığı önleme çalışmalarında 1 ton 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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Osmaniye'de 1 Ton 460 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde durdurulan minibüste 1 ton 460 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda durdurulan minibüste bandrolsüz ve faturasız 1 ton 460 kilo tütün ele geçirildi. Araçta bulunan A.G. ve Ş.D. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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