Çine’de Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu Projesi

Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Çine yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi yatırımlarında da çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çine’de 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girmek için gün sayıyor.



5 kulvardan oluşan yarı olimpik yüzme havuzu her seviyeden yüzücüye uygun bir ortam sunarken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz, gençlerimizin yüzme sporunu benimsemeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Bu tesisin, gençlerimizin spor alanında kendilerini ifade etmelerine ve başarılı birer sporcu olarak yetişmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.



Gençlerin taleplerine yanıt vermesi beklenen gençlik merkezinde ise toplam 7 sınıf bulunurken, sınıflar gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerini desteklemek için çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimler için kullanılacak. Ayrıca gençlik merkezinde yer alan tiyatro ve konferans salonu da kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra konferanslar, söyleşiler ve seminerler için de kullanılacak. Kütüphane ve fuaye alanı da gençlerin ders çalışabilecekleri ve sosyal etkileşimde bulunabilecekleri bir ortam sağlıyor. Ayrıca her katta engelli dostu tuvaletler ve asansörlerin bulunduğu merkez, erişilebilirliği artırarak herkese hizmet sunma hedefini pekiştiriyor.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni tesisin önemine vurgu yaparak “Gençlik Merkezi, gençlerimizin sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sağlayacak. Merkezimiz, sunduğu eğitim ve etkinliklerle gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek olacak ve onların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacaktır. Bu tesisin, gençlerimizin hayatında kalıcı ve olumlu etkiler oluşturmasını umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA