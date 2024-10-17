Adıyaman Belediyesi'nden Engelli Bireylere 'Araç Tamir ve Bakım Atölyesi' Sözü

Ziyarette Başkan Tutdere’yi, Anadolu GAP Görmeyenler Derneği Genel Merkezi ve GAP Görmeyenler Derneği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tunç ve dernek üyeleri karşıladı.

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Mehmet Tunç ve dernek üyelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Tutdere, 6 Şubat Depremleri'nden sonra tüm deprem illerinde olduğu gibi Adıyaman’da da engelli birey sayısının arttığını bu yüzden Belediye olarak engelliler için Araç Tamir Ve Bakım Atölyesi kuracaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA