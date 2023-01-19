Osmanbey metro istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.
Son Güncelleme:
Sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu Güncel 19 Ocak 2023 07:53
Anne babalar dikkat: Adıyaman'dan kaçırılan kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu! Güncel 19 Ocak 2023 07:39
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı Güncel 19 Ocak 2023 06:33
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel 19 Ocak 2023 06:31