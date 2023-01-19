Anne babalar dikkat: Adıyaman'dan kaçırılan kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu!

Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kaçırılan kız çocuğu H.U., sağ salim bulundu. Kaçırılma anının güvenlik kameralarına yansıdığı olay sonrası polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Çocuğun ve şahsın bulunması için sabaha kadar ekiplerin arazi arama ve taraması sürdü.

Güvenlik kameralarının incelemesi sonrasında polis ekipleri şahsın kız çocuğuyla birlikte Şanlıurfa’ya gittiğini tespit ederek, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler Şanlıurfa’ya gitti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şahıs Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çocuğu kaçıran S.A.’nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi.

KIZ ÇOCUĞUNUN KAÇIRILDIĞI ANLAR KAMERADA

Kamera kayıtlarında 30-35 yaş aralığındaki bir kişi sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı görülüyor. Polis ekipleri, şahsın en son görüldüğü Adıyaman - Gölbaşı Kara Yolu Çakal Köprüsü mevkiinde incelemelerde bulundu. Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şahıs Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Çocuğu kaçıran S.A.’nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi. (İHA)