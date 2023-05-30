AKP'liler kutlamada öldürmüştü: Seçim gecesi bıçaklanan şahsın katili tutuklandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen olayda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine AKP'liler konvoy yaparak kutlamak istedi.

AKP’liler, İYİ Parti ilçe binası önünden geçerken, yaşanan tartışmada konvoydaki araçtan inen kişilerin saldırısına uğrayan İYİ Partili Erhan Kurt, bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Ordu Valiliği cinayet ile ilgili yaptığı açıklamada, Gülyalı İlçesi Yeniköy Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen kasten öldürme olayının zanlılarının kısa sürede yakalandığını vurguladı.

Erhan Kurt’un, yol üzerinde beklediği sırada, yanından geçen araç içerisinde bulunan kişilerle birbirlerine karşılıklı el hareketi yaptıkları, aracın durması üzerine ağız münakaşası yaşadıkları belirtildi. Sonrasında Erhan Kurt’un, araç içerisinde bulunan E.K. tarafından bıçaklanarak yaralandığı, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında, “Şüpheli şahıs ile olay esnasında yanında bulunduğu tespit edilen R.S. ve arkadaşı S.Ç. isimli şahıslar yakalanmış, ayrıca olayda kullanılan bıçak yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirilmiştir. E.K. R.S. ve S.Ç. gözaltına alınarak 29.05.2023 günü Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmiştir. S.Ç savcılık tarafından, R.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, E.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.