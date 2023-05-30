İmamoğlu nefreti bitmiyor! Erdoğan talimat vermiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamuoyunda ‘Beşli Çete’ olarak bilinen şirketlere yaptırılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun bir kısmı ocak ayında Erdoğan tarafından açıldı.

Yapımına 2016’da başlanan ve 2018’de açılacağı ifade edilse de açılış tarihi defalarca ertelendiği için beş yıl gecikmeli olarak kullanımına başlanan metro hattı İBB’ye devredilmedi. Metro, Marmaray gibi TCDD tarafından işletiliyor.

YANITLA İTİRAF ETTİLER

BirGün'den İsmail Arı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Metro hattının İBB’ye devredilmeme” nedenini sordu. CİMER’den verilen yanıtta, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 22 Ocak 2023 tarihinde açılışı yapılarak hizmete alınmıştır. Projenin işletmesi ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır” denildi. Bu cevapla birlikte metro hattının Erdoğan’ın kararı ile İBB’ye devredilmediği itiraf edilmiş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun maliyetini önce 8 milyar 64 milyon TL olarak açıklandı. Fakat bakanlık daha sonra Cengiz, Kalyon ve Kolin İnşaat’a yaptırılan hattın bedelini güncelledi. Buna göre 37,5 kilometre uzunluğunda olan 8 duraklı projenin bedeli, 7 milyar 472 milyon TL arttı ve 15 milyar 536 milyon TL’ye yükseldi.