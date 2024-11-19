Ordu’daki Çocuğa İstismar Olayında Bakanlık Devreye Girdi

Ordu’da kimliği bilinmeyen bir şahsın çocuğuna istismarda bulunduğu şikayeti üzerine bakanlık harekete geçti. Bakanlık, bebek ve annesinin koruma altına alındığını açıkladı.

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Ordu’daki Çocuğa İstismar Olayında Bakanlık Devreye Girdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir babanın, öz bebeğini istismar ettiğine dair şikayet sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annenin devlet himayesi altına alındığı ifade edildi.

Ordu’daki Çocuğa İstismar Olayında Bakanlık Devreye Girdi - Resim : 1

BEBEK VE ANNESİ DEVLET HİMAYESİNE ALINDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilendirme yapıldı: Ordu’da bir anneannenin sosyal medya paylaşımları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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