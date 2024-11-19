Attığı Yumruk Liseli Genci Öldürmüştü! Telefonuna ‘Can Dostum’ Diye Kaydetmiş

İstanbul Sultangazi’de 17 yaşındaki Yusuf Mutlu, 19 yaşındaki arkadaşı Zafer Yasin Avcılar’ın attığı yumruk sonrasında hayatını kaybetmişti. Mutlu’nun ölümüne ilişkin davada, sanık Zafer Yasin Avcılar hakim karşısına çıktı.

‘CAN DOSTUM DİYE KAYDETMİŞTİ’

Ölen gencin annesi, kickboks Avcılar’a 'Yusuf ile siz dosttunuz. Yusuf seni telefonuna ‘can dostum’ diye kaydetmiş. Sana ‘can dostum’ diye hitap ediyordu ve sen onu öldürdün' diyerek sitem etti.

‘AMACIM SİLAHI ÇEKMESİNİ ENGELLEMEKTİ’

Olay günü Yusuf Mutlu ile 2 arkadaşının önlerini kestiğini belirten Avcılar, kendini şöyle savundu: Bana ‘ben sana demedim mi bir daha seni bu kızın yanında görmeyeceğim falan’ dediler. Arkadaşı üstüme bıçakla saldırınca ben de kendimi koruma amaçlı ittim onu. Yusuf belinden silahı çıkarmaya çalışınca Yusuf silahı çekmesin diye 1 kere yumruk attım, amacım sadece silahı çekmesini engellemekti.

‘KALABALIKLAŞINCA KORKTUM VE KAÇTIM’

‘Yusuf yere düşmesin diye yavaşça tutup yere bıraktım’ diyen Avcılar ‘Dilini dışarı çıkarmaya çalıştım. Nefes almasını sağladım. Orada terzi dükkanı olan kadından su istedim. Abla su getirdi. Suratını yıkadım Yusuf’un. Sonrasında abla nabzı atmıyor dediğinde etraftakilere ambulansı arayın dedim. Kalabalıklaşınca orası korktum ve kaçtım. Yusuf benim mahalleden çocukluk arkadaşım, aramızda herhangi bir husumet yoktu’ diyerek savunmasına devam etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Zafer Yasin Avcılar’ın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmetti.

Kaynak: DHA