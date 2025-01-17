Ordu'da Yanlışlıkla Arkadaşını Öldüren Çocuğa Ev Hapsi

Ordu'da 16 yaşındaki D.D., avlandıkları sırada iddiaya göre 16 yaşındaki arkadaşı Cengizhan Karacı'yı vurdu. Karacı'nın ölümüne neden olan D.D. için ev hapsi cezası verildi.

Ordu'da Yanlışlıkla Arkadaşını Öldüren Çocuğa Ev Hapsi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde fındık bahçesinde avlanan Cengizhan Karacı, iddiaya göre yanındaki arkadaşı D.D. tarafından av tüfeği ile yanlışlıkla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karacı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcının talimatı sonrası D.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: DHA

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