Ordu’da Okul Müdürü Evinde Ölü Bulundu! İntihar Ettiği Düşünülüyor

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde bir ilkokul müdürü olarak görev yapan 3 çocuk babası Ahmet Çok, evinde ölü olarak bulundu. İki ay önce atandığı öğrenilen Çok’un yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.

Ordu’da Okul Müdürü Evinde Ölü Bulundu! İntihar Ettiği Düşünülüyor

Ordu’nun Çatalpınar ilçesi Ortaköy Şehit Yüksel Çağlar Ortaokulu 'nda görevli 3 çocuk babası Okul Müdürü Ahmet Çok, bir haftalık izne ayrıldı. Evinde iznini geçiren Ahmet Çok’u ailesi evin çatı katında cansız bedenini buldu. Yaşamına son verdiği değerlendirilen Ahmet Çok'un acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Çok’un cansız bedeni ölüm nedenini araştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ahmet Çok'un daha önce Çatalpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı ve iki ay Çatalpınar Ortaköy Şehit Yüksel Çağlar Ortaokulu'na atandığı bildirildi. Ahmet Çok yarın Çatalpınar ilçesinde düzenlenecek cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Erkek Tutuklandı: 'Sinirlerime Hakim Olamadım' DediBoşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Erkek Tutuklandı: 'Sinirlerime Hakim Olamadım' DediYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Okul Ordu
Emine Erdoğan'dan 'Gelin Hazineleri' Programına İlişkin Paylaşım Emine Erdoğan'dan 'Gelin Hazineleri' Programına İlişkin Paylaşım
Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme
Türk Savunma Şirketleri ve Azerbaycan Anlaşması Duyuruldu Türk Savunma Şirketleri ve Azerbaycan Anlaşması Duyuruldu