Türk Savunma Şirketleri ve Azerbaycan Anlaşması Duyuruldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Azerbaycan Devleti ile Türk savunma sanayii şirketleri arasında yeni anlaşma imzalandı.

Son Güncelleme:
Türk Savunma Şirketleri ve Azerbaycan Anlaşması Duyuruldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk savunma sanayii şirketlerimiz ile Azerbaycan devleti arasında savunma sanayii alanında bir dizi önemli anlaşma gerçekleşmiştir. Elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu ve daha pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaların, her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Azerbaycan
Son Güncelleme:
Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme
Kezzaplı Cinayetin Cezası Belli Oldu! Sanıktan Skandal Savunma Kezzaplı Cinayetin Cezası Belli Oldu
Kral Gibi Yaşamasını Seven 4 Burç! Onlar Tarih Boyunca Güçlülerdi Kral Gibi Yaşamasını Seven 4 Burç! Onlar Tarih Boyunca Güçlülerdi
Emine Erdoğan'dan 'Gelin Hazineleri' Programına İlişkin Paylaşım Emine Erdoğan'dan 'Gelin Hazineleri' Programına İlişkin Paylaşım