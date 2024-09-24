Kezzaplı Cinayetin Cezası Belli Oldu! Sanıktan Skandal Savunma

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova ile Kırgızistanlı arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva, Kalandarova'nın sevgilisi Özgür G.'nin asitli saldırısına uğradı.

Sojida Kalandarova kaldırıldığı İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybederken arkadaşı Khairullaeva ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sanık hakkında Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özgür G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Son sözü sorulan sanık Özgür G, olayda öldürme kastıyla hareket etmediğini, kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, yüzüne döktüğü sıvının tehlikeli olduğunu düşünmediğini savunarak beraatını istedi.

Sanık avukatı, hayatını kaybeden Sojida Kalandarova'nın olaydan 38 gün sonra hayatını kaybettiğini, ölümünün bu olayda ilgili olmadığını savunarak müvekkilinin beratını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı.

Kaynak: AA