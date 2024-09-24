Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Erkek Tutuklandı: 'Sinirlerime Hakim Olamadım' Dedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini katleden erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Erkek Tutuklandı: 'Sinirlerime Hakim Olamadım' Dedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu, 2 çocuğunun annesi eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan E, (40) Manisa Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökhan E, ifadesinde, boşanma aşamasında oldukları için eşiyle ayrı yaşadıklarını, dün akşam Selda E'nin (39) evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olmadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda E. (39) ile boşanma aşamasında olduğu eşi G.E. (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Gökhan E, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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